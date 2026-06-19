Un spectacle-hommage à Marc Bloch au Panthéon Panthéon Paris

Cette représentation sera l’occasion de donner à entendre les mots du Grand Homme issus de son œuvre la plus célèbre. En 1939, malgré son âge et ses six enfants, Marc Bloch est mobilisé à sa demande, comme capitaine d’état-major. Il participe à la campagne sur le front belge et se retrouve parmi les troupes encerclées qui doivent évacuer en catastrophe à Dunkerque le 31 mai 1940. Ramené en Bretagne, il assiste à Rennes à la fin de la débâcle de l’armée française. Après l’armistice du 2 juillet, Marc Bloch gagne la zone libre. Exclu de la fonction publique par les décrets de Vichy d’octobre 1940 contre les Français d’origine juive, il est peu après« relevé de déchéance» avec une dizaine d’universitaires« pour services scientifiques exceptionnels rendus à la France» et rejoint l’université de Strasbourg repliée à Clermont Ferrand. Il rejoint la résistance à Montpellier puis à Lyon où il devient membre du Directoire régional des mouvements unis de la Résistance. Il est arrêté le 8 mars 1944 et torturé par la Gestapo. Le 16 juin 1944 les nazis l’emmènent dans les Dombes et le fusillent avec d’autres résistants.

Un spectacle en 3 parties

L’Etrange Défaite ne fut pas publiée du vivant de Marc Bloch. En effet, rédigé de juillet à septembre 1940, le manuscrit fut confié à un collègue géographe, Philippe Arbos, pour prévenir toute saisie par l’ennemi. Il est composé de trois parties : « Présentation du témoin », « La déposition d’un vaincu » et « Examen de conscience d’un Français ». Dans cet ouvrage exceptionnel, Marc Bloch livre ses observations, ses analyses quant à la débâcle française. Il est frappant d’imaginer qu’un homme qui venait de vivre en direct ces événements tragiques ait été capable d’une telle lucidité d’analyse. Sa ferme conviction que la période sombre qui commençait ne serait pas éternelle, la conscience qu’il écrivait pour les générations futures ajoutent à cet ouvrage inestimable une dimension humaine poignante qui touche le lecteur, et ici le spectateur, encore aujourd’hui.

D’après l’œuvre de Marc Bloch, Adaptation pour la scène de Jean QUERCY Créée par Éric AUVRAY Avec Xavier GALLAIS Sous la direction de Gilbert Désveaux. Produit par La Société du Spectacle.

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Marc Bloch, le 23 juin 2026, une lecture-spectacle de L’Etrange Défaite aura lieu au Panthéon le 3 juillet 2026 à 20h.

Le mardi 23 juin 2026

de 20h00 à 21h10

payant

Tarif adulte : 13€

Tarif réduit : 6€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T00:10:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T20:00:00+02:00_2026-06-23T21:10:00+02:00

Panthéon Pl. du Panthéon 75005 Paris



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