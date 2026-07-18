Un spectacle sous yourte entre cirque, musique et avec beaucoup d’humour Village de cirque Paris

Informations pratiques

1h · Tout public, à partir de 6 ans · Sous yourte

Ils sont 3 à nous accueillir

sous leur yourte pour nous parler de sujets importants dont tout le

monde se fout. Et réciproquement.

Entre

musique, cirque, théâtre, élucubrations philosophiques et avec beaucoup

d’humour et de tendresse, Si c’est sûr c’est pas peut-être ouvre un

espace où l’on peut ralentir, douter, prendre soin.

Entre

les certitudes imposées et les hésitations nécessaires, ce spectacle

explore la fragilité, celle qui nous traverse toustes, et la manière

dont on se porte les un·es les autres.

Avec

douceur et tendresse, entre gestes suspendus et élans joyeux, les corps

se soutiennent, se relèvent, s’accordent. La musique y tisse des liens

invisibles, y porte les silences et souligne les élans. Une danse des

mots et des sons où la prise en charge de l’autre devient une évidence,

un jeu, une nécessité.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

La Cie Takakrôar vous accueille sous leur yourte pour un joli spectacle, aussi farfelu que bienveillant avec « Si c’est sûr c’est pas peut-être ».

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 21h00

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le dimanche 13 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 12 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:00:00+02:00;2026-09-13T16:30:00+02:00_2026-09-13T17:30:00+02:00;2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T20:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/si-cest-s%C3%BBr-cest-pas-peut-etre-cietakakroar +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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