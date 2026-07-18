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Un spectacle sous yourte entre cirque, musique et avec beaucoup d’humour Village de cirque Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Un spectacle sous yourte entre cirque, musique et avec beaucoup d’humour Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 12 à 20 euros.</p>

1h · Tout public, à partir de 6 ans · Sous yourte

Ils sont 3 à nous accueillir
sous leur yourte pour nous parler de sujets importants dont tout le
monde se fout. Et réciproquement.

Entre
musique, cirque, théâtre, élucubrations philosophiques et avec beaucoup
d’humour et de tendresse, Si c’est sûr c’est pas peut-être ouvre un
espace où l’on peut ralentir, douter, prendre soin.

Entre
les certitudes imposées et les hésitations nécessaires, ce spectacle
explore la fragilité, celle qui nous traverse toustes, et la manière
dont on se porte les un·es les autres.

Avec
douceur et tendresse, entre gestes suspendus et élans joyeux, les corps
se soutiennent, se relèvent, s’accordent. La musique y tisse des liens
invisibles, y porte les silences et souligne les élans. Une danse des
mots et des sons où la prise en charge de l’autre devient une évidence,
un jeu, une nécessité.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

La Cie Takakrôar vous accueille sous leur yourte pour un joli spectacle, aussi farfelu que bienveillant avec « Si c’est sûr c’est pas peut-être ».
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 21h00
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
Le dimanche 13 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 12 septembre 2026
de 20h00 à 21h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h30 à 21h30
payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:00:00+02:00;2026-09-13T16:30:00+02:00_2026-09-13T17:30:00+02:00;2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T20:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/si-cest-s%C3%BBr-cest-pas-peut-etre-cietakakroar +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR


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