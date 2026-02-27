UN TEMPS POUR DÉCOUVRIR ATELIERS ET SORTIES SENIORS

17 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-31

À Lodève, partagez, créez et découvrez ensemble grâce à des ateliers et sorties conviviaux dédiés aux plus de 60 ans.

Des ateliers et sorties sont proposés aux plus de 60 ans à Lodève et dans ses alentours, autour de thématiques variées art, dessin, chant, sorties culturelles, cinéma et bien d’autres activités au fil des saisons. Ces rencontres conviviales sont l’occasion de stimuler sa créativité, de partager de bons moments et de créer du lien dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. .

17 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 34 02 03 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Lodève, share, create and discover together thanks to friendly workshops and outings dedicated to the over-60s.

L’événement UN TEMPS POUR DÉCOUVRIR ATELIERS ET SORTIES SENIORS Lodève a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC