Un thé avec… Agatha Bibliothèque Saint-Simon Paris

Tout n’est

pas si douillet qu’il n’y paraît dans l’univers du cosy mystery… A l’origine

du roman à enquête celle que l’on nomme toujours la Reine du crime, Agatha

Christie !

Il sera question de poison, de petites cellules grises en

ébullition, de salon de thé vintage et de moustaches raffinées. Dame Agatha

nous invitera au voyage, de l’Egypte à la campagne anglaise, dépaysement garanti

avec une autrice très en avance sur son temps !

Conception Lettres Infuses, en partenariat avec Sanskriti Collection, créations de thés sur mesure.

Chacun est prié d’apporter son mug of course !

Un thé en harmonie avec l’univers d’Agatha Christie, à siroter en écoutant les récits de son œuvre et de sa vie !

Le jeudi 17 septembre 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T15:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr



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