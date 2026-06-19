Un thé avec… Agatha Bibliothèque Saint-Simon Paris
Un thé avec… Agatha Bibliothèque Saint-Simon Paris jeudi 17 septembre 2026.
Tout n’est
pas si douillet qu’il n’y paraît dans l’univers du cosy mystery… A l’origine
du roman à enquête celle que l’on nomme toujours la Reine du crime, Agatha
Christie !
Il sera question de poison, de petites cellules grises en
ébullition, de salon de thé vintage et de moustaches raffinées. Dame Agatha
nous invitera au voyage, de l’Egypte à la campagne anglaise, dépaysement garanti
avec une autrice très en avance sur son temps !
Conception Lettres Infuses, en partenariat avec Sanskriti Collection, créations de thés sur mesure.
Chacun est prié d’apporter son mug of course !
Un thé en harmonie avec l’univers d’Agatha Christie, à siroter en écoutant les récits de son œuvre et de sa vie !
Le jeudi 17 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T15:30:00+02:00
Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris
+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr
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