Un transat et des livres – Date spéciale « contes » avec les Tisseurs de Contes et les bibliothèques de Rennes, Place de la Mairie, Rennes
mardi 14 juillet 2026 · Place de la Mairie · Rennes
Informations pratiques
Un transat et des livres – Date spéciale « contes » avec les Tisseurs de Contes et les bibliothèques de Rennes Mardi 14 juillet, 15h30 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00
Avec l’association des Tisseurs de contes
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !
Ce mardi, plongez dans l’art vivant du conte grâce à l’association rennaise Les Tisseurs de Contes.
Laissez-vous embarquer au sein d’histoires venues de partout, de tout temps, issues de traditions anciennes ou ancrées dans le monde d’aujourd’hui.
Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !
Franck Hamon
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