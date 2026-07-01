Informations pratiques

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » avec les Tisseurs de Contes et les bibliothèques de Rennes Mardi 14 juillet, 15h30 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Avec l’association des Tisseurs de contes

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !

Ce mardi, plongez dans l’art vivant du conte grâce à l’association rennaise Les Tisseurs de Contes.

Laissez-vous embarquer au sein d’histoires venues de partout, de tout temps, issues de traditions anciennes ou ancrées dans le monde d’aujourd’hui.

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !

Franck Hamon