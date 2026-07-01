UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » avec les Tisseurs de Contes et les bibliothèques de Rennes, Place de la Mairie, Rennes

mardi 14 juillet 2026 · Place de la Mairie · Rennes

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » avec les Tisseurs de Contes et les bibliothèques de Rennes, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » avec les Tisseurs de Contes et les bibliothèques de Rennes Mardi 14 juillet, 15h30 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Avec l’association des Tisseurs de contes

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !
Ce mardi, plongez dans l’art vivant du conte grâce à l’association rennaise Les Tisseurs de Contes.
Laissez-vous embarquer au sein d’histoires venues de partout, de tout temps, issues de traditions anciennes ou ancrées dans le monde d’aujourd’hui.

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !

Franck Hamon

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)