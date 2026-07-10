Un vendredi, un producteur Marnhagues-et-Latour
vendredi 10 juillet 2026 · Marnhagues-et-Latour
Informations pratiques
Marnhagues-et-Latour
Un vendredi, un producteur
Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Chaque vendredi soir de juillet, venez rencontrer un producteur ou artisan du territoire lors du marché hebdomadaire.
Au programme
rencontres et échanges
vente de produits locaux
Des rendez-vous conviviaux et authentiques autour du circuit court et des richesses locales.
A partir de 18h devant le Château de Latour sur Sorgues .
Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Friday evening in July, come and meet a local producer or craftsman at the weekly market.
L’événement Un vendredi, un producteur Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Marnhagues-et-Latour (Aveyron)
- Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs Marnhagues-et-Latour 7 août 2026
- Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca Marnhagues-et-Latour 8 août 2026
- Repas de l’association Marnhagues-et-Latour 9 août 2026
- Soirée Sud-Américaine Marnhagues-et-Latour 11 août 2026
- Projection Marnhagues-et-Latour 16 août 2026