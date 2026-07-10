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Un vendredi, un producteur Marnhagues-et-Latour

vendredi 10 juillet 2026 · Marnhagues-et-Latour

Un vendredi, un producteur Marnhagues-et-Latour

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
Latour-sur-Sorgues
Ville
12540 Marnhagues-et-Latour
Département
Aveyron
Tarif

Marnhagues-et-Latour

Un vendredi, un producteur

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Chaque vendredi soir de juillet, venez rencontrer un producteur ou artisan du territoire lors du marché hebdomadaire.
Au programme
rencontres et échanges
vente de produits locaux
Des rendez-vous conviviaux et authentiques autour du circuit court et des richesses locales.
A partir de 18h devant le Château de Latour sur Sorgues   .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11  latour.chateau@orange.fr

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English :

Every Friday evening in July, come and meet a local producer or craftsman at the weekly market.

L’événement Un vendredi, un producteur Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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