Un verre aux jardins cours Maria Casares Avignon
Un verre aux jardins cours Maria Casares Avignon jeudi 6 août 2026.
Avignon
Un verre aux jardins
cours Maria Casares Jardins du Palais des papes entrée côté Manutention Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Siroter un verre par une belle soirée d’été dans une ambiance musicale, ça vous tente ? Alors faites-le dans les magnifiques jardins du majestueux Palais des Papes.
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cours Maria Casares Jardins du Palais des papes entrée côté Manutention Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
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English : A Drink in the Gardens
Enjoy a glass of wine on a beautiful summer evening, to music, in the magnificent gardens of the majestic Palace of the Popes’… Sound nice? Well then, please come along!
L’événement Un verre aux jardins Avignon a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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