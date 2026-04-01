Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un verre aux jardins cours Maria Casares Avignon

Un verre aux jardins cours Maria Casares Avignon jeudi 6 août 2026.

Lieu : cours Maria Casares

Adresse : Jardins du Palais des papes entrée côté Manutention

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : 2026-08-06T

Fin : 2026-08-06T

Tarif :

Avignon

Un verre aux jardins

cours Maria Casares Jardins du Palais des papes entrée côté Manutention Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Siroter un verre par une belle soirée d’été dans une ambiance musicale, ça vous tente ? Alors faites-le dans les magnifiques jardins du majestueux Palais des Papes.
  .

cours Maria Casares Jardins du Palais des papes entrée côté Manutention Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74  officetourisme@avignon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A Drink in the Gardens

Enjoy a glass of wine on a beautiful summer evening, to music, in the magnificent gardens of the majestic Palace of the Popes’… Sound nice? Well then, please come along!

L’événement Un verre aux jardins Avignon a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

À voir aussi à Avignon (Vaucluse)