Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle Palais Galliera – musée de la Mode de Paris Paris

Informations pratiques

Pensée comme une réponse aux approches souvent normatives de la féminité dans les expositions de mode, Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle entend combler un manque important dans l’histoire de la mode. L’exposition dévoile comment l’adoption de plus en plus prononcée des codes du vestiaire masculin accompagne une volonté de transformation profonde de la place des femmes dans la société du 19e siècle, notamment en France et dans le monde anglo-saxon.

Riche de près de 500 œuvres, l’exposition présente de nombreuses pièces de mode et des accessoires emblématiques : costumes d’amazone, pantalons, costumes tailleurs, cravates, nœuds, hauts-de-forme… L’exposition révèle également un ensemble exceptionnel et jamais exposé jusqu’ici : la garde-robe de Rosa Bonheur, dévoilée dans son intégralité. Le parcours donne une place de choix à l’iconographie, avec une sélection de peintures, d’affiches de mode et 150 photographies amateur inédites, rassemblées pour l’occasion. Cette confrontation entre silhouettes et images offre une meilleure appréhension des significations culturelles et sociales des modes de l’époque, et souligne combien la masculinisation de la mode féminine questionne les binarités de genre qui structurent la société du 19e siècle.

L’exposition a pour ambition de renouveler le regard sur l’évolution de la mode féminine du 19e siècle. Des femmes portant le costume masculin aux modes du Paris artistique et lesbien de 1900, en passant par les femmes actives en tailleur et bottines, elle interroge l’impact des expressions dissidentes de la féminité et la manière dont elles ont contribué à redéfinir les garde-robes féminines de cette période. Le parcours fait dialoguer des figures historiques majeures, de Marie-Antoinette à Natalie Clifford Barney, de George Sand à Rosa Bonheur avec une multitude d’anonymes révélées par la photographie vernaculaire, invitant à s’identifier et à s’approprier cet héritage. Au-delà de son ancrage historique, l’exposition entre en résonance avec des enjeux contemporains et invite à une réflexion sur la place du vêtement et de la mode dans la transformation des identités et des rôles sociaux, au 19e comme au 21e siècle.

Cet automne, le Palais Galliera présente l’exposition « Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle » et met en lumière un phénomène encore largement méconnu : l’appropriation, par les femmes du 19e siècle, des codes vestimentaires masculins de leur temps.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 14 février 2027 :

vendredi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:00:00+02:00

fin : 2027-02-14T19:00:00+01:00

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Palais Galliera – musée de la Mode de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris



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