Un voyage dans l’histoire de la tauromachie à Béziers, Musée taurin de Béziers, Béziers
Un voyage dans l’histoire de la tauromachie à Béziers, Musée taurin de Béziers, Béziers samedi 23 mai 2026.
Un voyage dans l’histoire de la tauromachie à Béziers Samedi 23 mai, 18h00 Musée taurin de Béziers Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
VISITES
Le Musée Taurin raconte l’histoire de la tauromachie à Béziers. Présenté de façon didactique par l’Union Taurine Biterroise, découvrez le riche fonds des collections du Musée : la série complète de la Tauromaquia de Goya, habits de lumière, affiches an-ciennes, peintures, sculptures…
– Présentation du livre « À l’ombre des gradins – Moments de vie dans les arènes de Bé-ziers » en présence de l’auteur Cécile Accariès-Louche, technicienne retraitée de l’institut national de la recherche agronomique.
– Exposition de photographies taurines par Gérard Sendra, photographe.
– Visites commentées par les membres de l’U.T.B. en continu.
Union Taurine Biterroise
Musée taurin de Béziers 7 rue Massol – 34500 BEZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 28 44 18 Installé dans l’ancien couvent des Dominicains de Béziers, ce musée taurin aux collections exceptionnelle demeure un des seuls musées consacrés à la tauromachie et à l’Art taurin en France.
VISITES
© Union Taurine Biterroise
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