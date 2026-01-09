Un week-end avec Jean-François Zygel Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy

Un week-end avec Jean-François Zygel

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

30€ pour les adhérents aux Rencontres Arioso et à Musiques Vivantes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pianiste, compositeur et improvisateur de génie, Jean-François Zygel nous propose durant ce week-end, un voyage au cœur des émotions suscitées par la musique Le Pouvoir de la Musique à Vichy et un récital autour des fables de la Fontaine à Thiers.

.

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pianist, composer and improviser of genius, Jean-François Zygel takes us on a journey to the heart of the emotions aroused by music: Le Pouvoir de la Musique in Vichy and a recital of the fables of La Fontaine in Thiers.

L’événement Un week-end avec Jean-François Zygel Vichy a été mis à jour le 2026-01-09 par Vichy Destinations