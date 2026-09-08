Un weekend dédié au patrimoine au Musée de Plein Air, Musée de Plein Air, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Un weekend dédié au patrimoine au Musée de Plein Air 19 et 20 septembre Musée de Plein Air Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter notre village du 19ème siècle afin d’en apprendre un peu plus sur les chaumières, leurs secrets et leurs croyances, sans oublier le Moulin de Vaudricourt !

Samedi et dimanche

Visites guidées : À chaque heure, dès 10h, les chemins du village s’animent pour une nouvelle visite (hormis entre 12h et 13h, où le temps marque une pause). Guidés par nos villageois du 19ᵉ siècle, en costumes. partez à la rencontre des lieux, des histoires et des gestes d’autrefois. Une promenade hors du temps, rythmée par les récits et la vie quotidienne d’un village du 19ᵉ siècle.

Retrouvez les artisans du Musée de Plein Air, gardiens de savoir-faire séculaires, qui font revivre et mettent en lumière des métiers d’autrefois ayant traversé le temps : le bourrelier, le tourneur sur bois, le brasseur, la vannière… Autant de gestes ancestraux encore bien vivants, transmis de main en main.

Samedi à 11h et 17h et dimanche à 11h et 18h : Rendez-vous avec les animaux du musée pour une visite commentée et animée par l’un de nos villageois en reconstitution.

Vous pourrez également retrouver nos animations du week-end, animées par nos villageois, telles que les visites guidées ou encore l’école d’antan… L’ensemble de la programmation est à découvrir sur notre page Facebook.

Musée de Plein Air Musée de Plein Air, 143 rue Colbert, Villeneuve d ‘Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 63 11 25 https://enm.lillemetropole.fr/parcs/musee-de-plein-air https://www.facebook.com/museedepleinair Qui n’aimerait pas faire un voyage dans le temps ? Rendez-vous au 19ème siècle dans un village rural où vous découvrirez une vingtaine de bâtiments dès le 17ème, 18ème et 19ème siècles, sauvés de la démolition et réédifiés.

Nos villageois, en reconstitution, vous feront visiter l’environnement bucolique des jardins, des pâtures peuplées d’animaux domestiques et des chaumières.

Ces habitations typiques de l’architecture rurale d’autrefois sont occupées par des artisans qui perpétuent des métiers anciens et ont à cœur de transmettre leurs savoir-faire traditionnels.

N’hésitez pas à échanger avec ces passionnés aux métiers bien particuliers.

Tout au long de la saison, le Musée propose des spectacles, des activités et des expositions en pleine nature. Une saison culturelle pluridisciplinaire, accessible et tout public ! En voiture

De Lille :

Prendre l’A1 direction Bruxelles / Valenciennes / Villeneuve d’Ascq

Rejoindre l’A27/E42.

Prendre ensuite la sortie N227 Villeneuve-d’Ascq / Roubaix.

Prendre la sortie 4 Cantons et suivre le fléchage Musée de Plein Air

De Roubaix/Tourcoing :

Rejoindre l’A22/E17 direction Villeneuve d’Ascq / Roubaix Est

Prendre ensuite la sortie 8 Wattrelos/Villeneuve-d’Ascq Cousinerie.

Continuer sur D700

Au rond-point prendre la 3ème sortie sur D952, le Musée de Plein Air se trouve après Forest-sur-Marque.

En transports en commun

Prendre le métro ligne 1 et descendre à l’arrêt Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville. Prendre ensuite le bus 13 direction Lille Mont de Terre et descendre à l’arrêt Masséna. Rejoindre à pied le Musée de Plein Air (environ 15min).

En vélo

Vous pouvez accéder au musée en vélo soit en passant par la chaine des lacs de Villeneuve d’Ascq dont le parc du héron qui accède directement au parking du Musée de Plein Air.

Venez visiter notre village du 19ème siècle afin d’en apprendre un peu plus sur les chaumières, leurs secrets et leurs croyances, sans oublier le Moulin de Vaudricourt !

© Métropole Européenne de Lille