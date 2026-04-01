Campan

Una Fiara Nova en concert

Salle de spectacle Yvonne Arène Cuillé CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Una Fiara Nova en concert dimanche 19 avril à 17h à Campan (salle Yvonne Arène Cuillé). Trois voix pour un voyage au cœur des musiques corses. Entrée 10€ (paiement sur place en chèque ou espèces, CB non-acceptée), réservation conseillée auprès de l’accueil de la mairie.

.

Salle de spectacle Yvonne Arène Cuillé CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 75 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Una Fiara Nova in concert Sunday April 19 at 5pm in Campan (salle Yvonne Arène Cuillé). Three voices for a journey to the heart of Corsican music. Admission ?10 (payment on site by cheque or cash, no credit cards accepted), booking recommended at the Town Hall reception desk.

L’événement Una Fiara Nova en concert Campan a été mis à jour le 2026-04-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65