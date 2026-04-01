Una Fiara Nova en concert Salle de spectacle Yvonne Arène Cuillé Campan
Una Fiara Nova en concert Salle de spectacle Yvonne Arène Cuillé Campan dimanche 19 avril 2026.
Campan
Una Fiara Nova en concert
Salle de spectacle Yvonne Arène Cuillé CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Una Fiara Nova en concert dimanche 19 avril à 17h à Campan (salle Yvonne Arène Cuillé). Trois voix pour un voyage au cœur des musiques corses. Entrée 10€ (paiement sur place en chèque ou espèces, CB non-acceptée), réservation conseillée auprès de l’accueil de la mairie.
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Salle de spectacle Yvonne Arène Cuillé CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 75 01
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English :
Una Fiara Nova in concert Sunday April 19 at 5pm in Campan (salle Yvonne Arène Cuillé). Three voices for a journey to the heart of Corsican music. Admission ?10 (payment on site by cheque or cash, no credit cards accepted), booking recommended at the Town Hall reception desk.
L’événement Una Fiara Nova en concert Campan a été mis à jour le 2026-04-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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