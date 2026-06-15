Underground Mountain Festival 2026 Édition 7 Haguenau

Haguenau

Underground Mountain Festival 2026 Édition 7

48 route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le festival Underground Mountain revient pour sa 7ème édition au cœur de la nature alsacienne. Un week-end hors du temps, entre musique, nature, artisanat et moments partagés.

Le festival Underground Mountain revient pour sa 7ème édition au cœur de la nature alsacienne. Un week-end hors du temps, entre musique, nature, artisanat et moments partagés.

UM Édition 7 te réserve

• Un week-end de musique et de performances artistiques

• Musiques électroniques, musiques du monde

• Un village associatif DIY, maquillage paillettes, face painting, associations & artisanat locaux, sensibilisation écologique, et réduction des risques

• Live Mapping & Light Show

• Et d’autres découvertes

Camping, espace bar et restauration, douches et sanitaires tout est sur place !

Billetterie

– Billet vendredi 24/07 (18h-2h30) 19€

– Billet samedi 25/07 (12h-4h) 29€

– Pass 2 jours vendredi + samedi 38€ (tarif lancement épuisé) maintenant à 42€ (tarif standard)

Tous les billets incluent l’accès au camping.

Billetterie en ligne https://um-festival.fr/billetterie

Événement

– Vendredi 24 juillet 2026 18h-2h30

– Samedi 25 juillet 2026 12h-4h

Environnement

Site en pleine nature, entouré de forêts et de champs

Camping sur place et grand espace de verdure pour profiter du festival à ton rythme

Musique

Sets de DJs et de musiciens en extérieur.

Musiques électroniques, musique du monde

Table du temps

Calling Marian

Fonkiture

Gremmlins

Capricciosa Baby

Jeune Pousse

ELAY

Zinedine Tisane

Justine Maze

Batucada Tudo Bom

KD

Ugo Guisto

Arak

Air Torn

Kick

Répartition par jour et horaires à venir.

Infos utiles

– Accessible aux cyclistes une boisson t’est offerte si tu viens à vélo Signale toi à l’accueil !

– Parking gratuit sur le lieu du festival

– Gare à proximité Haguenau (4 km)

– Une navette gratuite reliera la gare de Haguenau au site du festival (plus d’infos à venir)

Règlement sur place

– Système de paiement en Schmoutz (jetons monnaie locale du festival)

– Échange ton argent contre des Schmoutz au stand dédié sur le festival ou en avance en ligne (via le lien de la billetterie)

On a hâte de vous retrouver au bord de l’étang, sur le dancefloor et dans tous ces moments qui font la magie d’Underground Mountain ! .

48 route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 84 54 32 54 undergroundmountainfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Underground Mountain Festival returns for its 7th edition in the heart of the Alsatian countryside. A weekend that feels like a world apart, filled with music, nature, crafts, and shared moments.

L’événement Underground Mountain Festival 2026 Édition 7 Haguenau a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau