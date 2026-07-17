Une ancienne maison en restauration vous ouvre ses portes à Laon, Maison particulière à Laon, Laon
dimanche 20 septembre 2026 · Maison particulière à Laon · Laon
Informations pratiques
Une ancienne maison en restauration vous ouvre ses portes à Laon Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Maison particulière à Laon Aisne
Accès gratuit / Jauge limitée à 8 personnes maximum par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Une nouveauté cette année, correspondant typiquement à l’esprit de ces Journées : Frédéric Bourrier vous accueillera au sein de cet immeuble à qui il consacre toute son énergie et sa passion du beau. Ici, le maître-mot est “récupération” : celle des objets anciens, abîmés et mis au rebut, à qui il rend une deuxième vie pour satisfaire l’embellissement des lieux. Poussez sa porte, vous saurez (presque) tout de cette restauration hors-norme !
Maison particulière à Laon 38 rue Sérurier 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]
Une nouveauté cette année, correspondant typiquement à l’esprit de ces Journées : Frédéric Bourrier vous accueillera au sein de cet immeuble à qui il consacre toute son énergie et sa passion du beau.…
OT Pays de Laon
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