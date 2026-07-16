Une Année en Images : Transmettre et expérimenter, Arles, Arles

Informations pratiques

Une Année en Images : Transmettre et expérimenter 1 octobre 2026 – 31 décembre 2027 Arles Bouches-du-Rhône

Dispositif réservé aux classes sélectionnées des académies d’Aix-Marseille et de Nice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:00:00+02:00

Fin : 2027-12-31T00:00:00+01:00 – 2027-12-31T23:30:00+01:00

6e ÉDITION

Une Année en Images est un grand dispositif de sensibilisation à la photographie déployé tout au long de l’année scolaire au sein des écoles primaires, collèges et lycées des académies de Nice et d’Aix-Marseille. Fort de cinq années d’existence, le projet a déjà accompagné plus de 3 000 jeunes et 250 enseignants à travers 40 villes.

Entre octobre et mai, une vingtaine de classes bénéficie de l’intervention et de l’expertise d’un photographe professionnel. Au cours de six ateliers pratiques dédiés à la prise de vue et à la lecture critique, les élèves explorent la pratique photographique. Pour cette édition, le travail de création s’articulera autour des notions de Frontières : espaces de partage (permet d’aborder la question des frontières physiques, morales, psychologiques, sociétales, etc.) et du fil du temps (permet d’aborder l’histoire de la photographie, et la relation que la photographie entretien au temps).

Véritable parcours d’initiation et de partage, cette expérience se prolonge hors des murs de la classe : à l’issue des ateliers, chaque élève reçoit un livret imprimé contenant une sélection des productions photographiques réalisées par sa classe, permettant ainsi de valoriser leur regard et leurs créations auprès de leurs proches.

Arles Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.rencontres-arles.com/fr/annee-en-images »}]

6e ÉDITION

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