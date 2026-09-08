Une après-midi pour découvrir et faire vivre le patrimoine de l’église Saint-Joseph et du quartier, dans un esprit de partage et de transmission., Église Saint-Joseph, Colmar

Informations pratiques

Une après-midi pour découvrir et faire vivre le patrimoine de l’église Saint-Joseph et du quartier, dans un esprit de partage et de transmission. Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Joseph Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Joseph de Colmar ouvre ses portes au public le dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 17h.

Cette après-midi sera l’occasion de découvrir autrement cet édifice et le patrimoine du quartier Saint-Joseph, à travers plusieurs animations proposées par la Communauté Saint-Joseph Espérance.

Au programme :

Visite commentée de l’église Saint-Joseph : une découverte de son histoire, de son architecture et de ses particularités.

Visite de l’exposition « L’église au cœur du quartier Saint-Joseph » : une plongée dans l’histoire de l’église et dans les liens qu’elle entretient avec la vie du quartier.

Et une mise en lumière de l’orgue.

Église Saint-Joseph 14 place Saint-Joseph, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 79 11 75 https://www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cp-colmar-st-joseph/ L’église Saint-Joseph de Colmar en grès rose de style néo-gothique, construite entre 1896 et 1900, est le témoin du renouveau architectural chrétien dans un style typique. Elle a joué un rôle essentiel dans le développement de ce quartier ouvrier de Colmar, marqué par une forte industrialisation. Située dans le périmètre ouest de la ville, elle fut édifiée selon les plans de l’architecte reconnu Charles Winckler, surnommé le « Viollet-le-Duc alsacien ». L’hétérogénéité des styles confère à l’église Saint-Joseph une architecture majestueuse.

L’intérieur de l’édifice offre un panorama exceptionnel des savoir-faire et des inspirations des constructeurs de l’époque. Les ateliers Klem, ainsi que les vitraux de la maison Zettler de Munich, présentent un véritable trésor artistique. Les autels latéraux, le chemin de croix — unique à Colmar — et l’icône de la Vierge à l’Enfant interpellent les visiteurs tout au long du parcours. Coordonnées GPS: N 48° 4′ 54.1452 / E 7° 20′ 48.8214. Parking gratuit à proximité.

À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Joseph de Colmar ouvre ses portes au public le dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 17h.

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