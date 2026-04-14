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Une araignée au bout du fil, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Une araignée au bout du fil, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Une araignée au bout du fil, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze vendredi 21 août 2026.

Lieu : Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze

Adresse : Houlme, briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 4 ans. Chaussures de marche conseillées.

Une araignée au bout du fil Vendredi 21 août, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 4 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T14:30:00+02:00 – 2026-08-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T14:30:00+02:00 – 2026-08-21T16:30:00+02:00

Elles ont huit pattes, plusieurs yeux, une toile collante, une très mauvaise réputation…Après cette découverte, vous ne les regarderez plus du même oeil ! Dès 4 ans.

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Elles ont huit pattes, plusieurs yeux, une toile collante, une très mauvaise réputation…Après cette découverte, vous ne les regarderez plus du même oeil ! Dès 4 ans. araignée insecte

Béatrice gillot

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