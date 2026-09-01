Informations pratiques

Une belle histoire du tourisme en Bretagne MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 8 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

5 € plein / 3 € réduit

Conférence dans le cadre de Histoire de savoir.

Le tourisme est né eau XIXème siècle et se développera en Europe pour connaître une massification croissante accompagnant le développement du chemin de fer.

Le tourisme devient une question d’ordre économique. Ce schéma va se retrouver en Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-08T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-08T16:30:00.000+02:00

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https://mjcpace.com/agenda/une-belle-histoire-du-tourisme-en-bretagne/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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