UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pacé

Une belle histoire du tourisme en Bretagne MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

jeudi 8 octobre 2026 · MJC Pacé - Espace Le Goffic · Pacé

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
MJC Pacé - Espace Le Goffic
Adresse
6 avenue Charles Le Goffic, 35740
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Une belle histoire du tourisme en Bretagne MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 8 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

5 € plein / 3 € réduit

Conférence dans le cadre de Histoire de savoir.

Le tourisme est né eau XIXème siècle et se développera en Europe pour connaître une massification croissante accompagnant le développement du chemin de fer.
Le tourisme devient une question d’ordre économique. Ce schéma va se retrouver en Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-08T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-08T16:30:00.000+02:00

1
 https://mjcpace.com/agenda/une-belle-histoire-du-tourisme-en-bretagne/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)