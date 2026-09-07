Une belle histoire du tourisme en Bretagne, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé

Informations pratiques

Une belle histoire du tourisme en Bretagne Jeudi 8 octobre, 15h00 MJC Pacé – Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine

5 € plein / 3 € réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:30:00+02:00

Le tourisme est né eau XIXème siècle et se développera en Europe pour connaître une massification croissante accompagnant le développement du chemin de fer.

Le tourisme devient une question d’ordre économique. Ce schéma va se retrouver en Bretagne.

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Pacé 35740 Le Pont de Pacé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mjcpace.com/agenda/une-belle-histoire-du-tourisme-en-bretagne/ »}]

Conférence dans le cadre de Histoire de savoir. conférence bretagne

MJC Pacé