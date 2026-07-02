Une Camera Obscura au cœur des monuments historiques d’Arles, Hôtel de Ville, Arles

Informations pratiques

Une Camera Obscura au cœur des monuments historiques d’Arles 16 octobre 2026 – 30 septembre 2027 Hôtel de Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:30:00+02:00

Fin : 2027-09-30T10:30:00+02:00 – 2027-09-30T16:30:00+02:00

Présentation du phénomène optique de la camera obscura au cœur d’un monument d’Arles. Dispositif itinérant.

La « Camera Obscura », expression tirée du latin signifiant Chambre Obscure, est l’ancêtre de l’appareil photographique moderne. Il s’agit d’une boîte noire sur la paroi de laquelle on a fait un trou qui permet d’obtenir sur la paroi opposée une image renversée de la scène extérieure. Déjà connu dans l’Antiquité à l’époque d’Aristote, environ 300 ans avant JC, ce principe fut décrit au Xème siècle, par le savant arabe Ibn al Haytam. Au 15e siècle, Léonard de Vinci expliqua le phénomène de manière rationnelle. Puis, au cours des 16e et 17e siècle, on a l’idée de remplacer le petit trou par une lentille pour améliorer le rendu de l’image, puis d’installer un miroir pour la redresser, et d’utiliser la camera obscura comme instrument de dessin.

Horaires d’ouverture du monument : https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/

Plan du parcours disponible à l’Hôtel de Ville et à l’Office de tourisme.

Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Site internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Hôtel de Ville Place de la République 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/ »}, {« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]

Présentation du phénomène optique de la camera obscura au cœur d’un monument d’Arles.

©Illustration issue de « L’Encyclopédie » de Diderot et d’Alembert, au XVIIIᵉ siècle.