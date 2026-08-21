UNE CENSURE SACHANT CHANTER Sète

Informations pratiques

Sète

UNE CENSURE SACHANT CHANTER

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-22

Quand la musique devient un acte de résistance. Un spectacle brillant, drôle et profondément salutaire !

Pièce de Théâtre Musical pour deux artistes

(Une histoire de censure, avec des chansons qui ont été censurées mais qu’ils vont vous chanter quand même)

L’avis du Théâtre de Poche :

Quand la musique devient un acte de résistance. Un spectacle brillant, drôle et profondément salutaire !

Sous une apparente légèreté, Une censure sachant chanter aborde avec finesse et humour la liberté d’expression, le pouvoir des chansons et la manière dont l’art sait contourner les interdits.

On rit, on s’étonne, mais surtout on mesure combien la création demeure un formidable espace de liberté.

Une pépite aussi réjouissante qu’essentielle.

Pour elle, les chansons subversives, c’est avant tout de la provocation et du conflit.

Pour lui, elles sont un cri de liberté, une manière de briser les tabous et de défier les interdits.

Alors qu’un spectacle se trouve menacé d’annulation par crainte de choquer, leurs visions s’entrechoquent. Où tracer la limite entre audace et offense ? Vont-ils interdire l’interdit ou censurer la censure ?

Après le succès de J’ai mangé du Jacques Julie et Raphaël vous emmènent dans une traversée des chansons françaises les plus clivantes et controversées. De Brassens à Orelsan, de Pierre Perret à Philippe Katerine, les deux artistes partagent avec une bonne dose de complicité leurs regards malicieux sur les thèmes les plus sensibles.

EXTRAIT DE PRESSE : Un spectacle d’utilité publique ! La dramaturgie de ce spectacle est judicieusement orchestrée autour d’un répertoire qu’il fait bon de réentendre. Julie Autissier et Raphaël Callandreau sont des artistes complets, qui allient le jeu et le chant dans une belle harmonie. COUP D’ŒIL M-C NIVIERE .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : UNE CENSURE SACHANT CHANTER

When music becomes an act of resistance. A brilliant, funny, and deeply uplifting show!

L’événement UNE CENSURE SACHANT CHANTER Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau