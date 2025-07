Une chose formidable Salle Le Vallon Landivisiau

Salle Le Vallon Landivisiau

29 mars 2026 17:00:00

Conte et musique live

À la recherche d’un temps perdu, l’illustratrice Rébecca Dautremer nous invite à entendre la douce musique des souvenirs de l’adorable Jacominus et de son ami Policarpe.

Mais quel est donc ce souvenir insaisissable et lointain qui flotte dans la tête de Jacominus, au réveil de la sieste ? Au soir de sa vie, installé dans son jardin, il sait juste qu’il s’agit d’une chose FOR-MI-DA-BLE. Il se plonge alors dans son passé et, de souvenir en souvenir, aidé par son ami de toujours Policarpe qui l’interpelle et l’encourage, il va peu à peu remonter le temps. Et ce ne sera pas une, mais bien cinq choses formidables, toutes précieuses à ses yeux, qu’il va ainsi retrouver et savourer avec son ami. Jusqu’à l’ultime, la plus ancienne et la mieux cachée le secret de son amitié avec Policarpe, du temps où ils étaient enfants.

Rébecca Dautremer se fait ici délicieusement conteuse. Elle interprète à la fois le rôle de Jacominus et de Policarpe, accompagnée de Nils Le Thanh à la batterie et de Nicolas Almosni à l’accordéon. Un spectacle plein de tendresse, de savoureuse mélancolie et de joyeuses trouvailles, à déguster sans modération.

Grand Prix de l’Académie Charles-Cros Lauréat 2024 en catégorie jeune public.

Texte et interprétation Rébecca Dautremer / Mise en scène Luis Alberto Rodriguez / Musiciens Nils Le Thanh (batterie) / Nicolas Almosni (accordéon). © Rebecca Dautremer .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

