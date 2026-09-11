Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin, Monflanquin, Monflanquin

Informations pratiques

Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin Samedi 19 septembre, 10h00 Monflanquin Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez une collection de cartes postales anciennes à travers une exposition, participez à des ateliers et explorez une sélection thématique de livres autour du patrimoine.

Monflanquin 16, Rue Sainte Marie 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553365431 https://reseauthequedesbastides.org/

Découvrez une collection de cartes postales anciennes à travers une exposition, participez à des ateliers et explorez une sélection thématique de livres autour du patrimoine.

©