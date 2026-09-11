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Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin, Monflanquin, Monflanquin

samedi 19 septembre 2026 · Monflanquin

Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin, Monflanquin, Monflanquin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Monflanquin
Adresse
16, Rue Sainte Marie 47150 Monflanquin
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin Samedi 19 septembre, 10h00 Monflanquin Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez une collection de cartes postales anciennes à travers une exposition, participez à des ateliers et explorez une sélection thématique de livres autour du patrimoine.

Monflanquin 16, Rue Sainte Marie 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553365431 https://reseauthequedesbastides.org/
Découvrez une collection de cartes postales anciennes à travers une exposition, participez à des ateliers et explorez une sélection thématique de livres autour du patrimoine.

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