Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin, Monflanquin, Monflanquin
samedi 19 septembre 2026 · Monflanquin
Informations pratiques
Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin Samedi 19 septembre, 10h00 Monflanquin Lot-et-Garonne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez une collection de cartes postales anciennes à travers une exposition, participez à des ateliers et explorez une sélection thématique de livres autour du patrimoine.
Monflanquin 16, Rue Sainte Marie 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553365431 https://reseauthequedesbastides.org/
Découvrez une collection de cartes postales anciennes à travers une exposition, participez à des ateliers et explorez une sélection thématique de livres autour du patrimoine.
©
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Exposition des artistes Martine De Souza et Mario De Souza Salle d’Aquitaine Monflanquin 11 septembre 2026
- Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin 11 septembre 2026
- Forum des associations de Monflanquin Monflanquin 12 septembre 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 12 septembre 2026
- Les innovations techniques au Moyen Âge, Musée des Bastides, Monflanquin 19 septembre 2026