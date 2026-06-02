C’est une « féérie burlesque avec presque rien ». Plus précisément, l’histoire d’une danseuse qui, aidée d’un constructeur d’espaces, passe de notre monde à un autre en renversant la logique ordinaire. Après En Classe, destiné aux 7 à 11 ans, la chorégraphe Julie Nioche poursuit son travail à destination du jeune public, en s’adressant cette fois aux enfants dès deux ans et demi. Cet opus, ingénieux et drôle, articule danse et objets pour donner à voir une réalité différente. Et dans la lignée du film L’Ordre des choses, réalisé en 1987 par les plasticiens suisses Fischli et Weiss, inventer un lieu de résistance poétique. Se soustrayant délibérément à toute rationalité, ses deux interprètes invitent petits et grands, au son de musiques entraînantes, dans un imaginaire peuplé d’images légères. Une échappée belle, toute en douceur et en dépaysement.

Isabelle Calabre

Durée : 35 min

Catégorie :

Dès 2 ans et demi, Jeune public, Pass Famille

Danse

Artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la Danse

Séances scolaires : les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 février 2026

Bienvenue là où les espaces se transforment et où la lumière crée des paysages magiques. Une danseuse décide de voyager d’un monde à l’autre, nous emmenant avec elle dans ses aventures drôles, musicales, miraculeusement ingénieuses. Avec toute la magie d’un geste simple, Julie Nioche transporte petits et grands dans une féérie unique.

Du mercredi 24 février 2027 au samedi 27 février 2027 :

samedi

de 16h00 à 16h40

samedi

de 11h00 à 11h40

jeudi

de 14h30 à 15h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 10h40

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-24T11:00:00+01:00

fin : 2027-02-27T17:40:00+01:00

Date(s) : 2027-02-24T10:00:00+02:00_2027-02-24T10:40:00+02:00;2027-02-25T10:00:00+02:00_2027-02-25T10:40:00+02:00;2027-02-25T14:30:00+02:00_2027-02-25T15:00:00+02:00;2027-02-26T10:00:00+02:00_2027-02-26T10:40:00+02:00;2027-02-27T11:00:00+02:00_2027-02-27T11:40:00+02:00;2027-02-27T16:00:00+02:00_2027-02-27T16:40:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/une-echappee-julie-nioche +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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