Une église – des anecdotes !, Église Saint-Mathieu, Stainville

Informations pratiques

Une église – des anecdotes ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Mathieu Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de la commune de Stainville seront présents pour vous accueillir et répondre à vos questions. L’église, classée au titre des Monuments Historiques dans son intégralité, abrite de nombreuses œuvres également inscrites ou classées. Une collecte de dons est actuellement en cours avec la Fondation du Patrimoine pour restaurer deux tableaux.

La photographie : au service de la mémoire collective

Grâce à la célébration cette année du bicentenaire de la photographie, différentes reproductions de cartes postales anciennes ou anciennes photographies seront exposées dans les rues du village. Le plan d’implantation précis de ces prises de vue sera disponible en libre service.

Nouveauté 2026 :

– Déambulation libre dans le village, afin d’y découvrir aussi ses autres éléments de patrimoine : lavoirs, fontaines, statues, lieux particuliers, croix de chemin. (éléments intégrés au plan cité ci-dessus)

A voir également à Stainville : le parc du château de Choiseul et l’abbaye de Jovilliers.

Église Saint-Mathieu 2 Rue de l’Église, 55500 Stainville, France Stainville 55500 Meuse Grand Est

Les bénévoles de la commune de Stainville seront présents pour vous accueillir et répondre à vos questions. L’église, classée au titre des Monuments Historiques dans son intégralité, abrite de œuvres…

©Hélène Lonclas