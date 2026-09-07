Visitez une abbaye du XVIIIème siècle, Abbaye de Jovilliers, Stainville

Informations pratiques

Visitez une abbaye du XVIIIème siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye de Jovilliers Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres de l’association Jovilliers Echanges et Culture ouvrent les portes de cette abbaye pour vous la faire visiter. De ses caves jusque dans ses tours, vous pourrez découvrir cet édifice riche de son histoire de plus de 900 ans.

Sur place :

– Exposition de peintures « Entre grâce équine et nuance féminine ». Trois artistes se dévoilent pour vous.

– Exposition de cartes postales anciennes (ou photographies) du lieu dans le cloître

Nouveautés 2026 :

Déambulation libre dans le village afin d’y découvrir aussi ses autres éléments de patrimoine : lavoirs, fontaines, statues, lieux particuliers, croix de chemin.

A voir également à Stainville : le parc du château de Choiseul et l’église Saint-Mathieu.

Abbaye de Jovilliers Abbaye de Jovilliers, 55500 Stainville Stainville 55500 Meuse Grand Est L’abbaye de Prémontrés de Jovilliers a été reconstruite à partir de 1731. Il subsiste les communs, le puits couvert, deux ailes du cloître, les locaux abbatiaux et la façade de l’église qui domine la plaine. Deux tours carrées massives à deux niveaux lui confèrent une grande austérité. Elle est partiellement inscrite au titre des Monuments historiques. RN4 direction Ménil-Juvigny-en-Perthois.

Les membres de l’association Jovilliers Echanges et Culture ouvrent les portes de cette abbaye pour vous la faire visiter. De ses caves jusque dans ses tours, vous pourrez découvrir cet édifice riche…

©Ugo Schimizzi