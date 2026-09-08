Une escale à Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Une escale à Bordeaux Mercredi 25 novembre, 14h00 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune Sans réservation, dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T14:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-25T14:00:00+01:00 – 2026-11-25T15:30:00+01:00

Une escale à Bordeaux

En compagnie d’une médiatrice du patrimoine, venez découvrir cette exposition, conçue comme une balade à Bordeaux, depuis le musée vers le centre historique, et au-delà, à la rencontre du grand paysage ouvert sur le fleuve. A travers des maquettes, films d’animations, objets de collections ou encore matériaux : plongez dans la ville au fil du temps et de l’espace, pour décrypter son patrimoine et ses paysages, d’hier à aujourd’hui.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/411

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/411 »}]

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© L. Gauthier, mairie de Bordeaux