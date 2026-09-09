Une escale à Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
mercredi 2 décembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Une escale à Bordeaux Mercredi 2 décembre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde
5€, gratuit Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:30:00+01:00
Une escale à Bordeaux
Dans le cadre de la Semaine Bordeaux Culture Accessible, cette visite spécialement adaptée aux personnes mal et non voyantes permet de découvrir cette exposition, conçue comme une balade à Bordeaux, du centre historique au grand paysage ouvert sur le fleuve. Le toucher sera à l’honneur grâce à la matériauthèque ou encore aux maquettes d’habitats bordelais.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/415
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/415 »}]
visite accessible visite patrimoine
© L. Gauthier, mairie de Bordeaux
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