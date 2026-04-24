Une escale à Bordeaux – visite accessible, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Une escale à Bordeaux – visite accessible Mercredi 10 juin, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Cette nouvelle exposition, conçue comme une balade à Bordeaux, du centre historique au grand paysage ouvert sur le fleuve, se découvrira entre autres par le toucher grâce à la matériauthèque ou encore aux maquettes d’habitats bordelais, dans le cadre de cette visite spécialement adaptée aux personnes mal et non voyantes.

Mercredi 10 juin à 16h (durée : 1h30)

5€, gratuit Carte Jeune

Sur réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Visite accessible animée par Bordeaux Patrimoine Mondial accessible visite

Julie Guiroy – mairie de Bordeaux