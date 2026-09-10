Une exposition retraçant l’histoire et l’évolution urbaine de Perpignan, Casa Xanxo, Perpignan

Informations pratiques

Une exposition retraçant l’histoire et l’évolution urbaine de Perpignan 19 et 20 septembre Casa Xanxo Pyrénées-Orientales

Exposition gratuite, en visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

Aménagé dans la Casa Xanxo, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine présente une exposition permanente consacrée à l’évolution de Perpignan, depuis son premier noyau urbain au IXe siècle jusqu’aux projets du XXIe siècle.

Panneaux, cartes, maquettes, jeux, écrans interactifs, diaporamas et projections composent une trentaine de dispositifs ludiques et pédagogiques. Les témoignages de personnages historiques et de voyageurs, de Bernat Xanxo à Salvador Dalí, accompagnent également les visiteurs dans leur découverte de la ville.

Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie

Exposition proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

© Ville de Perpignan