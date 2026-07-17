Une famille pyrénéenne, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Une famille pyrénéenne Vendredi 16 octobre, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:20:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:20:00+02:00

Une pole danceuse, une ex-infirmière, un acteur-rappeur, une cinéaste : autour de Margot Alexandre, l’autre moitié des Toro Toro, des performers poussent en terrain non-balisé cette chronique d’une famille modeste et bancale. La mère, femme de ménage, et la grand-mère, aide-soignante virée pour vol, tiennent tant bien que mal la baraque pendant que le fils zone, et s’offre à tous, et que la fille a fait le choix de ne plus sortir de sa chambre. Quant à la voisine de palier, qui travaille sur des tapisseries médiévales retrouvées, elle deviendra la narratrice de leur inexorable chute. Les Toro Toro placent leur esthétique queer et pluridisciplinaire sous perfusion des pastorales, grandes formes de théâtre amateur jouées l’été dans les villages basques et béarnais. Réhabilitant dans un même élan les cultures populaires et les vies minuscules, les marges et l’ordinaire. Avec l’espoir que la tradition n’empêche pas l’émergence de nouveaux récits.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/une-famille-pyreneenne-16102026-1800 »}]

Nans Laborde-Jourdàa invente à partir de ses souvenirs une pastorale contemporaine pour cinq interprètes. Il sera question de ce qui fait famille, des parkings la nuit, de légendes béarnaises et d …