Une femme aujourd’hui, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Une femme aujourd’hui Mardi 6 octobre, 20h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:03:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:03:00+02:00

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Robert GUEDIGUIAN.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=ELTUI »}]

Rencontre – Juliette, 30 ans, semble avoir tout pour elle : un poste prestigieux dans la finance, une belle maison, une vie rythmée par les voyages et les amours de passage. Lorsqu’elle est agressé… Cinéma LUX Une femme aujourd’hui