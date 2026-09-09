Une femme aujourd’hui, Cinéma LUX, Caen
mardi 6 octobre 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Une femme aujourd’hui Mardi 6 octobre, 20h00 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:03:00+02:00
Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:03:00+02:00
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Robert GUEDIGUIAN.
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=ELTUI »}]
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