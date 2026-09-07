Une flânerie à Saint-Claude, Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe, Saint-Claude

Informations pratiques

Une flânerie à Saint-Claude Samedi 19 septembre, 15h00 Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe Guadeloupe

Tarif : à définir. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Au détour des rues, en s’appuyant sur des photographies anciennes et récentes, »Driv’… » et l’association « Woulé » vous invitent à remonter le temps, découvrir, et poser un regard neuf sur le centre-bourg de Saint-Claude.

Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 0690699558 – 0690473027″}]

Au détour des rues, en s’appuyant sur des photographies anciennes et récentes, »Driv’… » et l’association « Woulé » vous invitent à remonter le temps, découvrir, et poser un regard neuf sur le de…