UNE HEURE À T’ATTENDRE Béziers
UNE HEURE À T’ATTENDRE Béziers mardi 15 décembre 2026.
Béziers
UNE HEURE À T’ATTENDRE
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Deux hommes attendent la même femme. Une pièce sensible et subtile sur l’attente, le désir et les illusions amoureuses.
Dans un appartement sous les toits, deux hommes que tout oppose attendent la même femme. Absente mais omniprésente, elle nourrit souvenirs, fantasmes et interrogations. Entre humour, tension et émotion, cette pièce explore avec finesse les mécanismes de l’attente, du désir et du regard porté sur l’autre.
Eligible au Molière de Théâtre Privé 2026. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : UNE HEURE À T’ATTENDRE
Two men are waiting for the same woman. A sensitive and subtle play about waiting, desire, and romantic illusions.
L’événement UNE HEURE À T’ATTENDRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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