Béziers

UNE HEURE À T’ATTENDRE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Deux hommes attendent la même femme. Une pièce sensible et subtile sur l’attente, le désir et les illusions amoureuses.

Dans un appartement sous les toits, deux hommes que tout oppose attendent la même femme. Absente mais omniprésente, elle nourrit souvenirs, fantasmes et interrogations. Entre humour, tension et émotion, cette pièce explore avec finesse les mécanismes de l’attente, du désir et du regard porté sur l’autre.

Eligible au Molière de Théâtre Privé 2026. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : UNE HEURE À T’ATTENDRE

Two men are waiting for the same woman. A sensitive and subtle play about waiting, desire, and romantic illusions.

L’événement UNE HEURE À T’ATTENDRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34