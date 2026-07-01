Une heure à t’attendre – Thierry Frémont, Nicolas Vaude, Le Pin Galant, Mérignac
jeudi 5 novembre 2026 · Le Pin Galant · Mérignac
Informations pratiques
Une heure à t’attendre – Thierry Frémont, Nicolas Vaude Jeudi 5 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde
Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T22:00:00+01:00
Un haletant face-à-face entre Thierry Frémont et Nicolas Vaude à la complicité évidente et à la justesse de jeu remarquable ! Finement écrit, toujours sur le fil, ce huis-clos truffé d’humour et de rebondissements est un véritable moment de théâtre et un véritable hymne à la femme !
Un appartement sous les toits, coupé du monde. Deux hommes que tout oppose cohabitent. Elle n’est pas là, pas encore. Pourtant, tout en elle résonne dans la pièce : son parfum dans l’air, son nom sur les lèvres, son souvenir dans les regards.
Durant soixante-dix minutes, les silences pèsent autant que les mots, révélant progressivement les failles et les vérités de chacun. Avec tendresse, ce duel intime capte l’attention jusqu’au dernier instant, dans une partition délicate et troublante. Une pièce qui interroge avec subtilité la notion de l’attente, les projections amoureuses et la perception de l’autre. Une heure haletante avec deux comédiens d’exception !
Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/105/le_pin_galant/une_heure_a_t_attendre »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
Un haletant face-à-face entre Thierry Frémont et Nicolas Vaude à la complicité évidente et à la justesse de jeu remarquable ! Théâtre Nicolas Vaude
Laure Olmi
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