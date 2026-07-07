Informations pratiques

Thionville

Une heure à t’attendre

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Dans un appartement sous les toits, coupés du monde, deux hommes que tout oppose, cohabitent. Elle n’est pas là, pas encore.

Pourtant, tout en elle résonne dans la pièce son parfum dans l’air, son nom sur les lèvres, son souvenir dans les regards.

Une heure à l’attendre.

Durant soixante-dix minutes, les silences pèsent autant que les mots, révélant progressivement les failles et les vérités de chacun. Cette pièce interroge avec subtilité sur la notion de l’attente, les projections amoureuses et la perception de l’autre. Entre tendresse et vérité, ce duel intime capte l’attention du spectateur jusqu’au dernier instant, dans une partition délicate et troublante.Tout public

40 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

In an attic apartment, cut off from the world, two men who are complete opposites live together. She isn’t there—not yet.

Yet everything about her resonates throughout the room: her scent in the air, her name on their lips, her memory in their eyes.

An hour waiting for her.

For seventy minutes, the silences weigh as heavily as the words, gradually revealing each man’s flaws and truths. This play subtly explores the notion of waiting, romantic projections, and the perception of the other. Straddling tenderness and truth, this intimate duel captures the audience’s attention until the very last moment, in a delicate and unsettling composition.

L’événement Une heure à t’attendre Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME