Une histoire de l’eau à Bordeaux, Cathédrale Saint-André, Bordeaux

Une histoire de l’eau à Bordeaux 23 avril et 9 juin Cathédrale Saint-André Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

A Bordeaux, l’eau a toujours joué un rôle structurant dans l’implantation et le développement de la ville. C’est autour de la Garonne, de sources et cours d’eau aujourd’hui recouverts, que les premiers habitants se sont installés. De l’époque gallo-romaine au 19ème siècle, en passant par un Moyen-âge et ses puits, les pratiques et les aménagements ont évolué. Aujourd’hui, les eaux souterraines sont la base des eaux bordelaise et girondine, mais l’histoire de l’eau à Bordeaux n’est sans doute pas terminée.

Visite animée par l’association Terre & Océan

Jeudi 23 avril et mardi 9 juin à 14h (durée : 2h)

Rdv devant la cathédrale Saint-André, côté îlot judiciaire

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Cathédrale Saint-André Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Visite animée par l’association Terre & Océan visite balade

F. Deval – Mairie de Bordeaux