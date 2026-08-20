Une histoire de partage, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Une histoire de partage 11 – 27 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T12:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

L’exposition Une histoire en partage est le fruit d’un projet de transmission artistique et culturelle mené en 2025 par l’Institut pour la photographie auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de leurs éducateur(-rice)s.

Avec les photographes Cédric Gerbehaye, Sidonie Hadoux, Cédric Gerbehaye, Benoît Labourdette et Charles Thiéfaine, ces jeunes et leurs encadrant(e)s ont développé des expériences singulières autour des images et de leur réalisation, comme autant de possibilités d’observer, d’éprouver, d’exprimer et de se raconter.

Nourrie de leurs échanges collectifs autour de la citoyenneté et de ce qui fait société, l’exposition en partage leurs perceptions comme leurs vécus, mais aussi les souvenirs qui les habitent et les espoirs qu’ils nourrissent, pour demain.

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Photo d’un atelier mené auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse par l’Institut pour la photographie, encadré par Charles Thiéfaine © Droits réservés

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/une-histoire-de-partage/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

L’exposition « Une histoire de partage » est le fruit d’un projet de l’Institut pour la photographie auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de leurs éducateurs.

Photo d’un atelier mené auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse par l’Institut pour la photographie, encadré par Charles Thiéfaine © Droits réservés