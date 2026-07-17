Une journée au temps des violettes, Bibliothèque les Violettes, Courbevoie

Informations pratiques

Une journée au temps des violettes Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque les Violettes Hauts-de-Seine

Gratuit, inscription obligatoire, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Il y a 110 ans, la reine Nathalie de Serbie rendait visite à l’institut de jeunes filles installé au château Larivière. Venez revivre l’histoire de leur atelier de fleurs artificielles en participant à une initiation à la fabrication de fleur en tissu mené par “Fée au château”, l’après-midi sur inscription. En soirée, découvrez l’origine du surnom “le château des Violettes” et l’histoire de l’institut des jeunes filles lors d’une conférence donnée par M. Accart de la SHC et ponctuée par une présentation du métier de parurier floral par “Fée au château”. La conférence sera suivie d’une animation dansante en costumes historiques proposée par l’association des D.A.M.E.S avec la participation de “Voyage au 19ème siècle”.

Bibliothèque les Violettes 41 rue de Colombes, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 73 38 https://www.ville-courbevoie.fr/88-5692/votre-mairie/informations-pratiques-mairie/annuaire-des-services/ficheAnnu/bibliotheque-principale.htm [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}] Bibliothèque principale les Violettes Bus 275

Atelier : fabrication de fleur en tissu par « Fée au château »

© C. Boutte