Une nuit à elles Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Une nuit à elles Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 19:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

TEXTE ET MISE EN SCÈNE CHARLOTTE LAGRANGE

ASTRID BAYIHA, RAPHAËLLE BOITEL, AURÉLIE VAN DEN DAELE & L’ESTU

Le temps d’une soirée, trois formes nées de la rencontre entre des artistes animées par l’amour de la transmission et les élèves de l’École Supérieure de Théâtre de l’Union. Raphaëlle Boitel nous entraîne dans un cirque obscur et burlesque avec Les Débrisé·e·s, portant la Séquence 12 au bord du déséquilibre, entre rire et doute, entre apparences et vérité. Aurélie Van Den Daele fait entendre Nos Constellations une lecture-performance nourrie d’écritures contemporaines en partenariat avec ARTCENA, où quatorze voix cherchent leur place dans un héritage vivant.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Une nuit à elles Théâtre de l’Union

L’événement Une nuit à elles Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole