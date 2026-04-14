Une nuit au musée des Beaux-Arts de Lyon avec les étudiants d’ESMOD !, Musée des Beaux-Arts, Lyon

Une nuit au musée des Beaux-Arts de Lyon avec les étudiants d’ESMOD ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Avec plus de 5000 visiteurs accueillis en 2025, la Nuit européenne des musées s’affirme comme l’un des événements majeurs de l’année au musée. Avec l’École supérieure des arts et métiers de la mode (ESMOD) en 2026, le musée s’associe pour la 11e année consécutive à un établissement d’enseignement supérieur de la Métropole de Lyon pour l’organisation de la Nuit européenne des musées. Sous la conduite d’une équipe pédagogique, les étudiants élaborent la programmation de cet événement exceptionnel, investissent les collections et les espaces du musée et font dialoguer mode et art pendant toute la soirée.

Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472101740 https://www.mba-lyon.fr https://www.instagram.com/mba_lyon/;https://www.facebook.com/museedesbeauxartsdelyon/ Cinq départements et 70 salles répartis sur plus de 7 000 m² forment un véritable musée d’art qui illustre tous les grands domaines de l’histoire de l’art : le département des Antiquités retrace plus de 3 000 ans d’histoire des grandes civilisations antiques du Bassin Méditerranéen ; le département des Objets d’art et des sculptures mêlent les arts précieux et la sculpture du Moyen Âge à la période Art déco ; le Médailler du musée est un des plus importants de France avec plus de 50 000 monnaies, médailles, sceaux et plombs ; les sculptures des XIXe et XXe siècles sont présentées dans l’ancienne chapelle Saint-Pierre ; la collection de peintures offre un vaste panorama de l’art européen depuis le XIVe siècle jusqu’aux années 80.

Avec plus de 5000 visiteurs accueillis en 2025, la Nuit européenne des musées s’affirme comme l’un des événements majeurs de l’année au musée. Avec l’École supérieure des arts et métiers de la mode à…

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