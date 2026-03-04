Une nuit d’histoires de Puces, Musée de la Tour aux Puces, Thionville

Une nuit d’histoires de Puces Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la Tour aux Puces Moselle

Dans le cadre de ce dispositif national, trois classes s’engagent dans l’étude de stèles funéraires médiévales issues du patrimoine local et conservées au Musée de la Tour aux Puces.

Les élèves découvriront les stèles lors de visites au musée au cours desquelles ils apprendront à distinguer la vérité historique de l’imaginaire. Ils participeront également à des ateliers en lien avec l’univers médiéval, afin d’enrichir leur connaissance et nourrir leur créativité.

Chaque classe, accompagnée de l’artiste plasticienne Sarah Poulain, mènera une approche historique et sensible des œuvres, en réalisant un diorama original retraçant, de manière imaginaire mais vraisemblable, la vie au château fort, la vie des chevaliers et le statut de la femme dans la société tripartite médiévale.

En devenant médiateurs culturels, les élèves prendront ainsi une part active à la transmission du patrimoine local auprès de leur famille mais aussi d’un public plus large.

Musée de la Tour aux Puces 10 Cour du Château, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 0382822552 https://www.thionville.fr/tap https://www.facebook.com/TourauxPuces/ Ancien donjon du château que les Comtes de Luxembourg érigèrent à Thionville vers la fin du XIème siècle, la Tour aux Puces est un édifice original à quatorze côtés inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Le Musée de la Tour aux Puces est un musée d’archéologie labellisé « Musée de France ». Contrôlée par l’Etat, la Tour aux Puces présente des collections allant de la Préhistoire à la Renaissance à travers huit salles thématiques. Un parcours chronologique vous fera voyager aisément à travers les grandes périodes de notre histoire. Une muséographie moderne ainsi que de nombreux panneaux explicatifs vous permettront de découvrir ou de redécouvrir le riche passé de Thionville et de sa région. En voiture : depuis l’autoroute A31, sortir à Thionville Centre. Possibilités de stationnement aux parkings Pierre Marchal, Luxembourg, Bastion et République.

En train : depuis la gare de Thionville, prévoyez 8 minutes à pied en passant par la Passerelle de l’Europe, le quai Nicolas Crauser et enfin le quai Marchal.

Avec les lignes de bus du Réseau Fluo : S01, S02, S06, S08, S09, S20, S24, D25, D26, 30, 36, 47, 60 (arrêt Luxembourg ou Bastion)

Accès véloroute et par halte nautique.

Pas d’accès PMR

La classe, l’œuvre !

Mairie de Thionville – Stéphane Thévenin