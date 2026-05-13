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Une nuit insolite au rythme des vagues, Musée maritime, La Rochelle

Une nuit insolite au rythme des vagues, Musée maritime, La Rochelle

Une nuit insolite au rythme des vagues, Musée maritime, La Rochelle samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée maritime

Adresse : Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle, France

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Une nuit insolite au rythme des vagues Samedi 23 mai, 18h00 Musée maritime Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

De 18h à Minuit ( dernière admission à 23h30 ) le Musée Maritime vous invite à venir decouvrir gratuitement et de manière insolite les richesses du musée.
Lectures théatralisées: « les p’tites histoires de la mer » à 18h30. de 0 à 7 ans. une navigation à bord des livres bercés par les vagues aux senteurs d’embruns. réservation obligatoire

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546280300 http://museemaritime.larochelle.fr Le Musée Maritime conserve et valorise un patrimoine exceptionnel : navires, objets, témoignages. A flot, parmi les neuf navires de la flotte patrimoniale, trois bateaux emblématiques sont visitables. A terre, l’exposition permanente retrace l’histoire portuaire de La Rochelle. L’ancien Encan abrite une collection unique de bateaux de petite plaisance ainsi que des expositions temporaires. parking à proximité – arret de bus – station Yelo
De 18h à Minuit ( dernière admission à 23h30 ) le Musée Maritime vous invite à venir decouvrir gratuitement et de manière insolite les richesses du musée.

©julien CHAUVET

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