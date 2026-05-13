Une nuit insolite au rythme des vagues, Musée maritime, La Rochelle

Une nuit insolite au rythme des vagues Samedi 23 mai, 18h00 Musée maritime Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

De 18h à Minuit ( dernière admission à 23h30 ) le Musée Maritime vous invite à venir decouvrir gratuitement et de manière insolite les richesses du musée.

Lectures théatralisées: « les p’tites histoires de la mer » à 18h30. de 0 à 7 ans. une navigation à bord des livres bercés par les vagues aux senteurs d’embruns. réservation obligatoire

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546280300 http://museemaritime.larochelle.fr Le Musée Maritime conserve et valorise un patrimoine exceptionnel : navires, objets, témoignages. A flot, parmi les neuf navires de la flotte patrimoniale, trois bateaux emblématiques sont visitables. A terre, l’exposition permanente retrace l’histoire portuaire de La Rochelle. L’ancien Encan abrite une collection unique de bateaux de petite plaisance ainsi que des expositions temporaires. parking à proximité – arret de bus – station Yelo

De 18h à Minuit ( dernière admission à 23h30 ) le Musée Maritime vous invite à venir decouvrir gratuitement et de manière insolite les richesses du musée.

©julien CHAUVET