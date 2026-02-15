Une nuit musicale au château Le Blanc

Une nuit musicale au château

Château Naillac Le Blanc Indre

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

2026-05-23

Les élèves de l’école de musique et de danse du Blanc vous font découvrir ou redécouvrir le musée en musique.

Laissez vous guider par la musique, savourez ce moment de grâce et de contemplation. .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20 ecomusee.brenne@wanadoo.fr

English :

Students from Le Blanc’s music and dance school take you on a musical tour of the museum.

