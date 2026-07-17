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Une nuit pour tout changer, Opéra de Lille, Lille

mercredi 4 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille

Une nuit pour tout changer, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

Une nuit pour tout changer Mercredi 4 novembre, 20h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00

Claude Debussy (1862-1918)
Quatuor à cordes en sol mineur (1893)
Patricia Alessandrini (née en 1970)
Forklaret Nat (2011)
Arnold Schönberg (1874-1951)
La Nuit transfigurée (version pour sextuor, 1899)

Avec
Tana Quartet
Antoine Maisonhaute violon
Selinsu Düz violon
Ondine Simon alto
Jeanne Maisonhaute violoncelle

Et pour le sexutor
Vincent Hepp alto
Marie Hallynck violoncelle

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229817731247&gtmStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/une-nuit-pour-tout-changer/ »}]
Debussy, Schönberg, Alessandrini

© Gabriel Leité

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