Une nuit pour tout changer, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Une nuit pour tout changer Mercredi 4 novembre, 20h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00

Claude Debussy (1862-1918)

Quatuor à cordes en sol mineur (1893)

Patricia Alessandrini (née en 1970)

Forklaret Nat (2011)

Arnold Schönberg (1874-1951)

La Nuit transfigurée (version pour sextuor, 1899)

Avec

Tana Quartet

Antoine Maisonhaute violon

Selinsu Düz violon

Ondine Simon alto

Jeanne Maisonhaute violoncelle

Et pour le sexutor

Vincent Hepp alto

Marie Hallynck violoncelle

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229817731247>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/une-nuit-pour-tout-changer/ »}]

Debussy, Schönberg, Alessandrini

© Gabriel Leité