Une nuit pour tout changer, Opéra de Lille, Lille
mercredi 4 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Une nuit pour tout changer Mercredi 4 novembre, 20h00 Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00
Claude Debussy (1862-1918)
Quatuor à cordes en sol mineur (1893)
Patricia Alessandrini (née en 1970)
Forklaret Nat (2011)
Arnold Schönberg (1874-1951)
La Nuit transfigurée (version pour sextuor, 1899)
Avec
Tana Quartet
Antoine Maisonhaute violon
Selinsu Düz violon
Ondine Simon alto
Jeanne Maisonhaute violoncelle
Et pour le sexutor
Vincent Hepp alto
Marie Hallynck violoncelle
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229817731247>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/une-nuit-pour-tout-changer/ »}]
Debussy, Schönberg, Alessandrini
© Gabriel Leité
À voir aussi à Lille (Nord)
- Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 17 juillet 2026
- « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air !, Le Grand Sud, Lille 18 juillet 2026
- Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille 18 juillet 2026
- Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille 18 juillet 2026
- Infamous Bal – Lille Centre, Place du Théâtre et Grand-Place, Lille 18 juillet 2026