Une nuit sous le signe du médiéval fantasy, Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette, Lyon

Une nuit sous le signe du médiéval fantasy Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette Rhône

Armes et métal interdits dans l’enceinte de Gadagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Avec le festival Yggdrasil et la compagnie Excalibur

En écho à l’exposition temporaire Merveilleux Moyen Âge

Placée sous le thème du « Medfan » (médiéval fantastique), cette nuit vous propose de découvrir des artistes, musiciens et cosplayeur-euses qui incarnent l’imaginaire médiéval fantastique. Au fil du parcours, vous pourrez croiser la Communauté de l’anneau, Geralt de Riv ou encore Zelda !

Dans les salles d’exposition, retrouvez des tableaux vivants imaginés avec des cosplayeurs (le film Le Seigneurs des anneaux, les jeux vidéo Witcher 3 et The legend of Zelda).

L’exposition temporaire Merveilleux Moyen Âge, explore dans sa dernière partie les fondements de notre goût pour la période médiévale. L’imaginaire du Moyen Âge aujourd’hui y est abordé dans tous les domaines artistiques : théâtre, littérature, cinéma, BD, séries, jeux vidéos, jeux de société… Avec cette nuit magique, Gadagne poursuit cette exploration, à travers la question du médiéval dans la pop-culture.

Artistes et intervenants

Venez costumé(e)s

Vous êtes invité(e)s à venir costumé(e)(s) ou non, pour vivre cette nuit pleine de surprise et célébrer le médiéval dans la pop-culture !

Pour les personnes costumées (cosplayeur(euse)s), bénéficiez d’un accès prioritaire : rendez-vous au 14 rue Gadagne

Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette 1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Vieux Lyon Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478420361 https://www.gadagne-lyon.fr [{« link »: « https://festyggdrasil.fr/ »}, {« link »: « https://compagnie-excalibur.fr/ »}, {« link »: « https://www.gadagne-lyon.fr/mhl/merveilleux-moyen-age »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « La chau00eene la plus musicale et artistique de tout le YouTube. Tu aimes le terne, l’eau plate et les caresses ? Tu du00e9testes les chansons, les grossiu00e8retu00e9s et que je te tutoies ? Alors passe ton chemin. De l’action, de l’ambiance, de l’amour (de moi-mu00eame exclusivement)… C’est tout le programme de l’autel u00e0 ma gloire divine qu’est cette chau00eene YouTube. », « html »: «

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Avec le festival Yggdrasil et la compagnie Excalibur

©Gadagne