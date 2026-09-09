Une œuvre d’art cachée, Studium, Strasbourg

Informations pratiques

Une œuvre d’art cachée 19 et 20 septembre Studium Bas-Rhin

Réservation obligatoire. Rendez-vous dans le hall du Studium. Dès 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Elle est à la fois massive et minuscule, aussi discrète que luxueuse, elle est partout et nulle part. Entre escape game artistique, visite guidée participative, et workshop philosophique, venez découvrir l’œuvre mystérieuse de Martin Bruno Schmid, une commande du 1% artistique !

Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://jardin-sciences.unistra.fr/ »}] Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’université et de la réussite de ses usagers.

L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante ; une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.

Elle est à la fois massive et minuscule, aussi discrète que luxueuse, elle est partout et nulle part.

© C.Bourgeois