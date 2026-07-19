Une pièce de cirque musicale par Pauline Dau Village de cirque Paris

Informations pratiques

1 heure · Tout public, à partir de 8 ans

Un jour j’ai perdu mon père, le lendemain j’ai perdu la Corse. Et moi depuis je ne sais plus qui je suis ! ,

Santa, c’est un voyage intime, du

cirque, des hula-hoop pailletés et des chansons écrites à la main. C’est

prendre son piano pour une scène. C’est troquer identité contre liberté

et se demander si grandir c’est trahir ? Santa

Accompagnée d’un pianiste, Pauline Dau

fait naître une parole sensible et mordante. Elle effleure les thèmes

les plus sérieux avec une grâce ironique.

Une comédie circassienne et musicale pour un récit intime, politique et drôle, qui vous touchera en plein cœur.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

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ACCÈS

Pelouse de Reuilly, Paris 12

Tram T3a / Métro 8 – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied

Entrée par la place du Cardinal Lavigerie

Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)

INFOS

Parking à vélos disponible

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Environnement safe et vigilant

Bar et restauration tout au long du festival !

Venez assister à un voyage intime à la fois fragile et burlesque : « Santa, ce qu’il me reste de la Corse » / Pauline Dau.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T14:00:00+02:00_2026-09-13T15:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/santa-ce-quil-me-reste-de-la-corse-pauline-dau +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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