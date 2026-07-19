Une pièce de cirque musicale par Pauline Dau Village de cirque Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
1 heure · Tout public, à partir de 8 ans
Un jour j’ai perdu mon père, le lendemain j’ai perdu la Corse. Et moi depuis je ne sais plus qui je suis !
Santa, c’est un voyage intime, du
cirque, des hula-hoop pailletés et des chansons écrites à la main. C’est
prendre son piano pour une scène. C’est troquer identité contre liberté
et se demander si grandir c’est trahir ? Santa
Accompagnée d’un pianiste, Pauline Dau
fait naître une parole sensible et mordante. Elle effleure les thèmes
les plus sérieux avec une grâce ironique.
Une comédie circassienne et musicale pour un récit intime, politique et drôle, qui vous touchera en plein cœur.
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
ACCÈS
Pelouse de Reuilly, Paris 12
Tram T3a / Métro 8 – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied
Entrée par la place du Cardinal Lavigerie
Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)
INFOS
Parking à vélos disponible
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Environnement safe et vigilant
Bar et restauration tout au long du festival !
Venez assister à un voyage intime à la fois fragile et burlesque : « Santa, ce qu’il me reste de la Corse » / Pauline Dau.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
payant
De 12 à 20 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T14:00:00+02:00_2026-09-13T15:00:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/santa-ce-quil-me-reste-de-la-corse-pauline-dau +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR
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