Une pincée de sel? Musée des savoir-faire du cognac Cognac

mercredi 30 septembre 2026 · Musée des savoir-faire du cognac · Cognac

Informations pratiques

Cognac

Une pincée de sel?

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Lors de cette visite, vous comprendrez que la première richesse de Cognac ne tient pas au commerce des eaux-de-vie, mais à celui du sel.

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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

During this tour, you’ll come to understand that Cognac’s greatest source of wealth isn’t the brandy trade, but %E0 the salt trade.

L’événement Une pincée de sel? Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac