Une pincée de sel? Musée des savoir-faire du cognac Cognac
mercredi 30 septembre 2026 · Musée des savoir-faire du cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Une pincée de sel?
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Lors de cette visite, vous comprendrez que la première richesse de Cognac ne tient pas au commerce des eaux-de-vie, mais à celui du sel.
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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
During this tour, you’ll come to understand that Cognac’s greatest source of wealth isn’t the brandy trade, but %E0 the salt trade.
L’événement Une pincée de sel? Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac
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