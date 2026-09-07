Une plongée virtuelle dans l’art !, Médiathèque d’Eyguières, Eyguières

Informations pratiques

Une plongée virtuelle dans l’art ! Vendredi 2 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque d’Eyguières Bouches-du-Rhône

durée de 3 à 10 min , assis ou debout pour les + de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Art plunge est une experience contemplative.

Plongez dans une galerie d’art virtuelle pour redécouvrir de célébres tableaux tels que Mona Lisa, La nuit étoilée, La naissance de Venus…

Médiathèque d’Eyguières 4 rue Rabaud St Etienne Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 57 94 62 https://mediathequeeyguieres.opac-x.com [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.57.94.62 »}] Ancien moulin à sang, dans le centre village, entrée principale parc des frères Recordier parkings à proximité, accès PMR

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©Médiathèque d’Eyguières