Une plongée virtuelle dans l’art !, Médiathèque d’Eyguières, Eyguières
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque d'Eyguières · Eyguières
Informations pratiques
Une plongée virtuelle dans l’art ! Vendredi 2 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque d’Eyguières Bouches-du-Rhône
durée de 3 à 10 min , assis ou debout pour les + de 13 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Art plunge est une experience contemplative.
Plongez dans une galerie d’art virtuelle pour redécouvrir de célébres tableaux tels que Mona Lisa, La nuit étoilée, La naissance de Venus…
Médiathèque d’Eyguières 4 rue Rabaud St Etienne Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 57 94 62 https://mediathequeeyguieres.opac-x.com [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.57.94.62 »}] Ancien moulin à sang, dans le centre village, entrée principale parc des frères Recordier parkings à proximité, accès PMR
Biblis en folie 2026
©Médiathèque d’Eyguières
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